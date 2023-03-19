Купить боксерские перчатки

Всем, кто хочет заниматься спортом, нужно выполнить два важных действия. Первое – определиться с видом спорта. Второе – найти экипировку. В том случае, если вы уже приняли решение в пользу единоборств, вы наверняка думаете над тем, где купить боксерские перчатки. Наш интернет-магазин предлагает большой ассортимент, поэтому важно не растеряться и сделать правильный выбор.



Виды боксерских перчаток

Перчатки для бокса делятся на 3 основные группы в соответствии с предназначением. Они могут быть снарядными, профессиональными и тренировочными. Прежде чем купить боксерские перчатки, советуем определиться, какая именно амуниция вам нужна.

Товары первой группы предназначены для отработок с грушами и мешками. В такой перчатке сила удара ослабляется на 5-7%, поэтому боксер хорошо его чувствует. Во время таких занятий минимальное смягчение не принесет вреда снаряду, зато будет полезным для спортсмена. Снарядные перчатки гарантируют жесткую фиксацию кисти, что предотвращает вывихи. Если вы регулярно посещаете тренировки, на которых присутствуют многочисленные спарринги, нужно задуматься о комфортной экипировке. Так как за время тренировок боксеры принимают большое количество ударов, неправильная амуниция может навредить здоровью. Так спортсменам, работающим в спаррингах, советуем купить перчатки для бокса, минимальный вес которых составляет 12 унций. Так партнеры будут эффективно тренироваться, не нанося вреда друг другу. Перчатки из натуральной кожи рекомендуются всем, кто ценит высокое качество и долговечность материалов, в которых они тренируются. Боксерские перчатки Hayabusa являются прекрасным примером сочетания высококачественных материалов и комфорта. Третья группа товаров – профессиональные перчатки. Их используют на ринге. Их задача – обеспечить спортсмену максимально комфортные условия. Такая амуниция ослабляет силу воздействия меньше, нежели тренировочные аналоги. Профессиональные перчатки, как правило, производятся на шнуровке, которая идет от ладони и до запястья. Они крепко держатся на руке спортсмена, позволяя наносить крепкие и уверенные удары.

В нашем интернет-магазине можно найти популярные бренды. Например, можно сделать выбор в пользу боксерских перчаток Venum или рассмотреть перчатки RDX.



Как подобрать перчатки по весу

Наш интернет-магазин предлагает купить боксерские перчатки, которые относятся к разным весовым категориям. Так как бокс появился в Великобритании, изначально массу перчаток измеряли в унциях. Традиция сохранилась и до наших времен. Если вы раздумываете над тем, какие перчатки купить для бокса, ознакомьтесь, на кого рассчитан тот или иной вес амуниции:

4 унции – подходит для детей (3-5 лет);

8 унций – подходит для детей (6-8лет);

10 унций – универсальный вариант (для спортсменов до 70 кг), можно рассмотреть перчатки Twins;

12 унций – универсальный вариант (для спортсменов до 85 кг), есть смысл рассмотреть боксерские перчатки Rival;

14 унций – подойдет для спаррингов и тренировок;

16+ унций – подойдет для спаррингов и тренировок (спортсменам от 90 кг).



Купить боксерские перчатки в интернет-магазине MMAWEAR

Наш интернет-магазин предлагает широкий ассортимент профессиональной спортивной амуниции, среди которой – боксерские перчатки по доступным ценам. Определяйтесь с категорией, весом и внешним видом, добавляйте товар в корзину и в ближайшее время заказ будет доставлен.